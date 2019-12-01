Выплаты за второго ребенка увеличились





С нового года в стране увеличится размер ежемесячной выплаты, которую назначают семьям в связи с рождением или усыновлением второго ребенка. Согласно законодательству, прибавку получат россияне, в которых второй ребенок рожден или усыновлен с 1 января 18-го года. При этом он должен являться гражданином нашей страны. Выплата полагается лишь в случае, если размер среднедушевого дохода в семье не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Выплата до 3-х лет составит 13707 руб.