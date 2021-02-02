Выплаты медикам за выявление онкозаболеваний на ранней стадии

Больше 4 миллионов рублей направят в Кабардино-Балкарию на дополнительные выплаты медицинским работникам. Средства им начислят за то, что во время диспансеризации или профосмотра у человека обнаружили онкологическое заболевание.

Такая программа, стимулирующая работу медиков и направленная на сохранение нации, действует в России с 20-го года. Деньги на эти цели распределяет федеральное правительство. В целом в регионы на этот раз поступит больше миллиарда рублей. Средства направляют в Фонды обязательного медстрахования на местах. И если у гражданина обнаружат онкологическое заболевание, определенную сумму переведут в больницу, поликлинику или диспансер, а те, в свою очередь, сделают начисления своим сотрудникам. Кроме того, около 38 миллионов рублей поступит в республику на оплату труда новых специалистов в сфере здравоохранения. Речь здесь идет о привлечении кадров – врачах и медперсонале, которых в перспективе пригласят на работу.