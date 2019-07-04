Выборы Главы КБР пройдут 3 октября. — 2019.07.04

Эту дату единогласным решением сегодня утвердили депутаты Парламента Кабардино-Балкарии.

Предложение для голосования озвучил председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Борис Мальбахов. В соответствии с законодательством республики, Глава КБР избирается парламентом из числа кандидатур, представленных Президентом России. Напомню, Казбек Коков указом Президента в сентябре 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности Главы КБР. В настоящее время Казбек Коков возглавляет список кандидатов от партии «Единая Россия» в депутаты парламента республики шестого созыва.