Выбираем волейбольные кроссовки
Независимо от того, занимаетесь ли вы волейболом профессионально или на любительском уровне, ваша обувь обязательно должна соответствовать установленным требованиям. В противном случае вы рискуете получить травму и надолго остаться вне игры. Поэтому выбирать волейбольные кроссовки
следует с особой тщательностью и приобретать их нужно только у проверенного продавца. К числу таковых можно отнести интернет-магазин Озон.
Чем волейбольные кроссовки отличаются от обычных?
Некоторые полагают, что разницы между этими двумя видами обуви не существует. Но на самом деле это не так. У волейбольной обуви есть немало особенностей:
- Для изготовления подошвы волейбольной обуви используется силикон, способствующий снижению нагрузки на голеностоп, колени и позвоночник.
- Узор и форма подошвы обеспечивают хороший прыжок и амортизацию при приземлении.
- Верхняя часть обуви выполнена из легких, дышащих материалов.
- При ударах, скручивании, растягивании обувь для волейбола легко возвращается в исходную форму.
Благодаря перечисленным отличиям специальная обувь надежно защищает стопу от травм.
Хороший выбор волейбольных кроссовок, обладающих перечисленными выше особенностями, можно найти по ссылке www.ozon.ru/category/krossovki-dlya-voleybola-30283/
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На что обратить внимание при выборе обуви?
Существуют некоторые базовые моменты, которые следует учитывать при выборе спортивной обуви.
Подошва
Во время волейбольной игры максимальная нагрузка приходится именно на переднюю часть стопы. Соответственно, обувь должна хорошо сцепляться с поверхностью пола. Такой эффект поможет обеспечить толстая подошва и рельефный, штрихообразный узор в форме елочки.
Что касается материала, из которого изготовлена подошва, лучшим вариантом считается углеродная резина. Также можно обратить внимание на обувь с подошвой из ненаполненной резины.
Верхняя часть
Идеальным вариантом будет обувь в сеточку с кожаными вставками. В таких кроссовках стопа будет дышать. Внутри обуви должна быть поролоновая прошивка. Также обязательно наличие эластичных шнурков, которые будут надежно фиксировать стопу. Под стелькой должен обязательно присутствовать супинатор, защищающий стопу от плоскостопия.
Желательно делать выбор в пользу обуви, специально предназначенной для занятий волейболом.
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