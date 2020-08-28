Введен в эксплуатацию участок дороги Прохладный -Эльхотово





В Кабардино-Балкарии введена в эксплуатацию автодорога Прохладный – Эльхотово на участке, проходящем по селению Дейское Терского района, сообщает пресс-служба Минтранса КБР. На отрезке протяженностью более 5 километров было уложено новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также для удобства жителей села обустроены тротуары общей длиной более 8 километров, затем были произведены необходимые работы по установке автономных светофоров. Работы на данном участке велись с опережением графика и завершены за 2 месяца до даты, закрепленной госконтрактом.