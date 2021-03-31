Вузы КБР провели конференцию на тему –Дистанционное обучение


Конференцию на эту тему «Дистанционное обучение в период распространения коронавируса: медицинские и психолого-педагогические аспекты», провели в столице республики. Организовали ее два государственных вуза Кабардино-Балкарии – КБГУ и Аграрный университет. К разговору пригласили преподавателей, а также студентов и аспирантов. Вопросы, которые касаются высшего образования на «удаленке», рассмотрели самые разные. Опрошенные студенты двух вузов высоко оценили онлайн-занятия, но 70 процентов из них считают, что традиционное обучение все же лучше.

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Радио КБР 11.00 rus – 2021.03.31

— В КБР проведут 60 км линий электроосвещения вдоль дорог

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