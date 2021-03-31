Вузы КБР провели конференцию на тему –Дистанционное обучение





Конференцию на эту тему «Дистанционное обучение в период распространения коронавируса: медицинские и психолого-педагогические аспекты», провели в столице республики. Организовали ее два государственных вуза Кабардино-Балкарии – КБГУ и Аграрный университет. К разговору пригласили преподавателей, а также студентов и аспирантов. Вопросы, которые касаются высшего образования на «удаленке», рассмотрели самые разные. Опрошенные студенты двух вузов высоко оценили онлайн-занятия, но 70 процентов из них считают, что традиционное обучение все же лучше.