ВУЗы-2021: новые возможности для абитуриентов

Министерство науки и высшего образования утвердило порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Новые правила вступят в силу со следующего учебного года. Информация размещена на сайте ведомства.

С этого момента ВУЗы смогут проводить единый конкурс по нескольким родственным направлениям подготовки в пределах укрупненной группы. Раньше по каждой специальности были отдельные конкурсы. Это позволит отобрать самых подготовленных абитуриентов, а уже после первого или второго года обучения разделить их по «профилям». Кроме того, подать документы на поступление впредь можно будет минимум на 2, а максимум на 10 факультетов одного альма-матер. Раньше позволялось максимум на три. Количество направлений университеты будут устанавливать самостоятельно. Прием документов в электронной форме становится обязательным. В этом году онлайн-прием был продиктован эпидемиологической ситуацией, а до этого проводился только по желанию университета. Теперь это общее правило, которое расширит возможности абитуриентов, особенно из отдаленных регионов.