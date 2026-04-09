Второй сезон конкурса «Мечты о будущем» ждет участников из Кабардино‑Балкарии

Юных жителей Кабардино-Балкарии приглашают принять участие в конкурсе «Мечты о будущем». О продлении регистрации на второй сезон объявил Национальный центр «Россия».
Проект позволяет школьникам проявить себя в научном и творческом направлениях, используя современные технологии, в том числе искусственный интеллект. Попробовать свои силы могут команды из трех человек в возрасте от 12 до 18 лет. Для этого им нужно создать короткий видеоролик – от одной до трех минут. Темы самые разнообразные: от космоса до экологии и от науки до городов будущего.
На сегодняшний день к проекту уже присоединились свыше тысячи учащихся из 57 регионов России и нескольких зарубежных стран. Оценивать работы станут писатели-фантасты, медиаэксперты и специалисты по искусственному интеллекту. Обращать внимание будут на монтаж, артистизм и оригинальность. Проект реализуется при поддержке профильных федеральных министерств, Движения Первых, МГУ, наукограда «Сколково» и Международного детского центра «Артек». Заявки принимают до 27 апреля.
https://t.me/vestikbr