Второе городское озеро Нальчика могут открыть для купания





Второе городское озеро Нальчика могут открыть для купания. Об этом рассказали представители республиканского МЧС во время проверки водных объектов. Многие годы в столице республики купаться разрешали только на Курортном. В нынешнем году арендаторы приводят в порядок второе озеро и, возможно, получат разрешение на его эксплуатацию. Ну а излюбленное место отдыха – Курортное озеро – сотрудники МЧС проверили накануне. Инспекторы изучили, насколько спасательный пункт укомплектован оборудованием и какую подготовку прошли сотрудники. Осмотрели также место оказания первой медицинской помощи и информационные стенды с правилами поведения на воде. По результатам проверки Курортного озера определят, готово ли оно к купальному сезону. А он откроется в Нальчике первого июня.