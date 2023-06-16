Вторая группа паломников из КБР отправилась в Хадж

Группа паломников собралась перед выездом в Соборной мечети Нальчика. Представители Духовного управления мусульман дали верующим наставления. До этого разъяснительную беседу провели таможенники и пограничники. Это третья группа из Кабардино-Балкарии – всего около 50 человек. Те, кто выехал ранее, уже находятся в Мекке.
В Мекке паломников из Кабардино-Балкарии размещают в двух комфортабельных отелях, условия пребывания достойные, говорят в Духовные управления мусульман.
В числе совершающих паломничество в этом году есть те, кто впервые делает столь важный шаг. В группе – и мусульмане, на счету которых – по несколько поездок в Саудовскую Аравию.
Погрузившись в два микроавтобуса, паломники отправились в Минеральные Воды, и оттуда – в полет по пути к святым местам. Сегодня они уже добрались до места назначения. В этом году хадж совершают с 26 июня по первое июля. Это одно из основных предписаний ислама, и каждый мусульманин должен стремиться хотя бы раз в жизни его исполнить.
https://t.me/vestikbr