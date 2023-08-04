Всероссийский фестиваль «Голос Евразии» стартовал в Дагестане

К 100-летию со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова... В Дагестане стартовал Всероссийский фестиваль национального вещания «Голос Евразии».
Форум собрал журналистов региональных, федеральных и зарубежных средств массовой информации. Участвуют также культурологи, этнографы, представители власти и общественности. ГТРК «Кабардино-Балкария» представала на фестивале фильм к вековому юбилею Героя Социалистического труда Расула Гамзатова «Завещание»…
Фестиваль будет проходить по 6-е августа. Его основная цель –укрепление дружбы и соседства между народами России, сохранение их традиций и обычаев. Журналисты также смогут обменяться опытом в создании различных проектов, в том числе на национальных языках.
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