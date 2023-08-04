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Всероссийский фестиваль «Голос Евразии» стартовал в Дагестане

Всероссийский фестиваль «Голос Евразии» стартовал в Дагестане

04.08.2023 | 09:13
К 100-летию со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова... В Дагестане стартовал Всероссийский фестиваль национального вещания «Голос Евразии». Форум собрал журналистов региональных, федеральных и зарубежных средств массовой информации. Участвуют также культурологи, этнографы, представители власти и общественности. ГТРК «Кабардино-Балкария» представала на фестивале фильм к вековому юбилею Героя Социалистического труда Расула Гамзатова «Завещание»… Фестиваль будет проходить по 6-е августа. Его основная цель –укрепление дружбы и соседства между народами России, сохранение их традиций и обычаев. Журналисты также смогут обменяться опытом в создании различных проектов, в том числе на национальных языках.   https://t.me/vestikbr
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