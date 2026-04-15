Всероссийский аграрный диктант пройдет в конце мая

С 26 по 30 мая 2026 года в России во второй раз пройдет федеральная акция по проверке знаний об АПК, сельских территориях и продовольственной безопасности страны. Регистрация участников и площадок уже доступна на сайте агродиктант.рф.
Написать Агродиктант можно будет онлайн или очно на одной из организованных площадок во всех 89 регионах России.
В этом году тематику расширили: к уже знакомым блокам по растениеводству, животноводству, рыбному хозяйству, цифровизации, экспорту, агротуризму, продовольственной безопасности добавили новый раздел «Экономика сельского хозяйства». Задания составлены с учетом возраста и уровня подготовки участника. Конкурсантам предстоит ответить на 30 тестовых вопросов за 40 минут. По итогам они получат электронный сертификат, а набравшие максимальный балл – диплом победителя.
Проект реализует партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках партийного проекта «Российское село» совместно с Россельхозбанком при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.
