Всероссийская конференция в КБГАУ: эксперты обсудили роль АПК, туризма и торговли в экономике

Экономический вектор нового поколения: АПК, туризм, торговля и индустрия питания… Всероссийская научная конференция под таким названием прошла в Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете. Говорили о развитии отрасли, ее влиянии на ситуацию в экономике региона и страны в целом.
Это первый форум, на который свои научные исследования готовили только студенты. Бакалавры, магистранты, аспиранты… В режиме видеоконференции к коллегам присоединились представители ведущих сельскохозяйственных вузов страны. Участников приветствовал ректор Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета Заурби Шхагапсоев.
Сельское хозяйство входит в число приоритетных направлений развития экономики не только Кабардино-Балкарии, но и всего Северного Кавказа, отметили гости конференции. И то, что разговор интересен молодежному сообществу ученых, делает тематику конференции вдвойне актуальной.
В числе основных докладов: производство и реализация плодово-ягодной продукции, специфические риски АПК в условиях нестабильности, роль банковского финансирования и инвестиционный потенциал в развитии отрасли. Говорили также о новых направлениях гастрономии: растущей популярности молекулярной кухни и технологиях продукции общественного питания.
После пленарного заседания студенты продолжили работу в секциях. Участники детально обсуждали вопросы экономики и управления в сфере АПК, современные методики развития туризма и торговли.
