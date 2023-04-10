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Всероссийская конференция программистов «IT и точка» прошла в Нальчике

Всероссийская конференция программистов «IT и точка» прошла в Нальчике

10.04.2023 | 15:56
Конференция «В IT и точка» привлекла экспертов сферы информационных технологий, блогеров, молодежь. Эксперты рассказали о том, что происходит в этой сфере, почему она востребована и где можно трудоустроиться. Министр цифрового развития Ислам Ашхотов сообщил, какое внимание министерство уделяет отрасли. Участники смогли пообщаться с профессионалами и узнать, что нужно для поступления в ведущие образовательные центры страны. О реализуемых проектах рассказал директор компьютерной академии Алим Канамготов. В неформальной атмосфере каждый желающий мог пообщаться с теми, кто добился серьезных успехов в отрасли. Пришедшие на конференцию активно задавали вопросы и получали развернутые ответы. Организаторам удалось рассказать каждому, с чего начать знакомство с IT, как и чему обучаться.   https://t.me/vestikbr
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