В КБР стартовала антинаркотическая акция “Сообщи, где торгуют смертью!”

Цель акции – максимальное привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, консультирование и оказание квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркопотребителей. По телефонам доверия можно сообщать о местах содержания наркопритонов, изготовлении, употреблении и сбыте наркотического зелья.
По информации из МВД по КБР, в ходе проведения комплекса мероприятий, направленных на выявление фактов незаконного оборота наркотических средств, в 2022 году перекрыто более 30 каналов поступления наркотиков в республику, пресечена преступная деятельность участников организованных преступных групп. Из незаконного оборота изъято более 47 кг. наркотических средств и сильнодействующих веществ.
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