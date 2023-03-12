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В КБР стартовала антинаркотическая акция “Сообщи, где торгуют смертью!”

В КБР стартовала антинаркотическая акция “Сообщи, где торгуют смертью!”

12.03.2023 | 12:04
Цель акции – максимальное привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, консультирование и оказание квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркопотребителей. По телефонам доверия можно сообщать о местах содержания наркопритонов, изготовлении, употреблении и сбыте наркотического зелья. По информации из МВД по КБР, в ходе проведения комплекса мероприятий, направленных на выявление фактов незаконного оборота наркотических средств, в 2022 году перекрыто более 30 каналов поступления наркотиков в республику, пресечена преступная деятельность участников организованных преступных групп. Из незаконного оборота изъято более 47 кг. наркотических средств и сильнодействующих веществ.   https://t.me/vestikbr
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