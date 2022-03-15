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Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» стартовала в Кабардино-Балкарии

Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» стартовала в Кабардино-Балкарии

15.03.2022 | 15:50
«Сообщи, где торгуют смертью» - акция под таким названием стартовала в Кабардино-Балкарии. Она имеет статус всероссийской и проходит каждый год в два этапа – весной и осенью. Представителей разных сфер деятельности демонстрируют, что они против незаконного распространения наркотиков и психотропных веществ. Профилактическую беседу в рамках акции полицейские провели в первой школе Нальчика. Вначале старшеклассникам показали видеоролик, в котором объяснили, как действовать, если некто предлагает попробовать запрещенный препарат. Затем подростки узнали, сколько разрушительно влияние наркотиков на организм. Полицейские сообщили, какие юридические последствия грозят людям, вовлеченным в преступный бизнес… В таких просветительских беседах участвуют также представители образования, культуры и спорта, общественники. Первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью» завершится 25-го марта.
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