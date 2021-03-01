Всероссийская космическая программа «Сириус- 2021» в Нальчике





В столице Кабардино-Балкарии проходит всероссийская космическая программа для школьников со всей страны. Задействованы 130 юных исследователей. Часть из них накануне посетила лекцию о ракетостроении. Встреча со специалистом корпорации «Энергия» Ильей Кузьминым состоялась в стенах Детской академии творчества «Солнечный город». Лекция – обзорная, ее тема – «История ракетостроения в России, а также перспективы освоения космоса в нашей стране и за рубежом». В ходе лекции школьники могли задать вопросы Илье Кузьмину. А уже в это воскресенье в Урванском районе юные покорители космоса запустят в стратосферу свои собственные ракеты.