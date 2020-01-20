Всероссийская акция «Блокадный хлеб»





27 января — день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. К всероссийской акции «Блокадный хлеб» присоединится и Кабардино-Балкария. Акция призвана напомнить о беспрецедентной для ХХ века блокаде, которая в годы Великой Отечественной войны была направлена на уничтожение голодом миллионов жителей Ленинграда. Среди целей акции памяти-создание эмоционального фона на старте 2020 года-Года Памяти и Славы, напоминание о событиях того времени, о мужестве мирного населения блокадного Ленинграда. Ключевой символ всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»-кусочек хлеба весом в 125 граммов- именно такая была установлена минимальная норма выдачи хлеба.

Ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году по всей стране в учреждениях культуры и образовательных организациях проходят уроки памяти «Блокадный хлеб».