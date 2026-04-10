Всемирный день здоровья: мобильные медцентры набирают популярность среди жителей КБР

10.04.2026 | 12:30
Ежегодно в начале апреля вот уже более 75 лет во всем мире отмечается День Здоровья. Это важный праздник для каждого, кто заботится о своем благополучии и здоровом теле. С каждым годом все больший отклик получают мобильные медицинские центры, где можно пройти обследование и получить необходимые рекомендации врачей. Бодрым шагом Наталья Голикова направляется к мобильному пункту профилактического осмотра. Его временно установили в центре Адиюха. Женщина рассказывает, это сейчас все хорошо, а с утра чувствовала себя неважно, потому пришла проконсультироваться у специалиста. С 8-ми утра в передвижном мобильном центре в Адиюхе принимали специалисты 2-й нальчикской поликлиники. Несмотря на полевые условия, здесь можно было проверить состояние здоровья по основным параметрам. Врачи измеряли у посетителей рост, вес, артериальное и внутриглазное давление. Чтобы определить наличие хронических заболеваний и факторов риска, производили забор крови и определяли уровень сахара и холестерина. О том, где и когда будут проводить профилактический осмотр, жителям села рассказали заранее: информацию разместили на досках объявления в общественных местах. Благодаря профильным национальным проектам на комплексную проверку здоровья может рассчитывать каждый житель, причем бесплатно. Медики говорят, в последнее время число желающих пройти диспансеризацию заметно выросло. Соответственно увеличилось и количество случаев, когда заболевания выявляют на ранних стадиях.   https://t.me/vestikbr
