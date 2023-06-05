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Всемирный День велосипеда в Нальчике отметили велопробегом

Всемирный День велосипеда в Нальчике отметили велопробегом

05.06.2023 | 17:58
Вот так заявляет о своих планах один из самых юных участников гонки Руслан Кагермазов. Они с братом Султаном в будущем намерены стать известными спортсменами. Участники гонки в честь 140-летия отечественного велосипедного спорта и 100-летия министерства спорта России собрались на площадке перед стадионом «Спартак». Перед стартом – традиционные слова приветствия и добрые пожелания. До начала представители Федерации велосипедного спорта республики провели инструктаж, разъяснили, по какому маршруту пройдет колонна, и напомнили, как важно соблюдать Правила дорожного движения. Спортсмены должны были проехать по Шогенцукова до Канукоева, затем по Ленина до Балкарской и вернуться к стадиону «Спартак». Дистанцию в несколько километров все прошли без происшествий. И даже пес участвовал в этой гонке. Не отставая и не обгоняя хозяина, Бард пришел к финишу. И заслужил аплодисменты. Самому младшему участнику всего два года: он преодолел дистанцию вместе с отцом. А самому взрослому – Мухамеду Жилову – за 70. После велопробега состоялось торжественная церемония награждения участников, а также воспитанников спортивно-адаптивной школы, которые поддерживали велосипедистов. Им тоже вручили медали и грамоты.   https://t.me/vestikbr
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