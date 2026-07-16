Всемирный день навыков молодежи отметили в Баксанском районе

Ко Всемирному дню навыков молодёжи приурочили День мастер‑классов, который провели в Баксанском районе. В программе — практические занятия от опытных наставников и презентации авторских проектов юных талантов.
День мастер-классов в Молодежном центре Баксанского района объединил активных, творческих и инициативных ребят со всего муниципалитета. Цель проекта – позволить участникам обменяться опытом, развить практические навыки и раскрыть их творческий потенциал.
Участники мастер-классов познакомились с возможностями для самореализации и получили знания от опытных наставников. Для гостей подготовили насыщенную образовательную, спортивную и творческую программу. Обучали основам фото- и видеосъемки, вокальному искусству и изобразительному творчеству.
Кроме того, в центре провели соревнования по настольному теннису и шахматам. Особой популярностью среди ребят пользовались мастер-классы по игре на музыкальных инструментах.
Здесь же организовали индивидуальные консультации по социальному проектированию. Участникам рассказали о возможностях грантовых конкурсов, механизмах реализации собственных проектов и мерах поддержки молодежных инициатив. День мастер-классов посетил и глава района Адиб Абрегов. Он осмотрел тематические площадки, пообщался с ребятами и узнал об их увлечениях и планах на будущее. Руководитель муниципалитета также сыграл с молодежью несколько партий в настольный теннис. Каждому участнику Дня мастер-классов вручили сертификаты, а самых активных отметят на ежегодном слете талантливой молодежи Баксанского района.
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