Все школы не позднее февраля должны открыть запись в первый класс

С 1 февраля начинается запись детей в первые классы. Подать заявления родители могут в электронной форме на официальном сайте выбранной школы или на бумаге принести его в само образовательное учреждение. Для зачисления необходимо предоставить заявление, медицинскую карту и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка.

На 1 сентября текущего года ребенку должно исполнится 6 лет и 6 месяцев. Если же ребенок еще не достиг этого возраста, требуется разрешение местного департамента образования.

В настоящий момент в школах проводятся дни открытых дверей. Будущие первоклассники и их родители могут посетить любое образовательное учреждение и пообщаться с учителями.

В этом году в республике первоклашек готовы принять 256 общеобразовательных учреждений. В Нальчике школы свои двери впервые откроют для 4 тысяч детей. Специалисты напоминают, никаких испытаний и тестов для определения уровня знаний ребенка при приеме в первый класс проводиться не должно.