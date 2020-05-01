Все риски просчитаны: Минэконмразвития КБР представило антикризисный план

В Доме правительства Кабардино-Балкарии состоялась встреча журналистов с руководством Минэкомразвития республики, на которой были озвучены основные меры по преодолению экономических последствий новой коронавирусной инфекции.

Одна из первостепенных задач — сохранить функционирование ведущих отраслей экономики и поддержать бизнес, отмечено на брифинге. Для этого введены рассрочки по платежам, налоговые и кредитные каникулы, прекращены или приостановлены различного рода проверки. В республиканском и некоторых муниципальных бизнес-инкубаторах снижены тарифы на аренду помещений.

«У нас помимо всего прочего есть еще 5-процентный резерв бюджета Кабардино-Балкарии. В случае, если ситуация будет развиваться еще в более негативном плане, мы будем смотреть на соответствующие статьи расходов различных ведомств. В том числе с целью формирования дополнительных средств, направленных на поддержку бизнеса», — сообщил министр экономического развития КБР Борис Рахаев.

Также, по его словам, планируется существенно расширить перечень системообразующих предприятий республики. Кроме того, на встрече подробно обсудили состояние туристической отрасли. Журналистов, в частности, интересовал вопрос, когда, по прогнозам, заработают курорты?

«Что касается зоны Приэльбрусья, ориентировочно, это 1 августа. Помимо этого будут приняты еще ряд интересных решений, над которыми работает Минкурортов и туризма. Возможно, при хорошем стечении обстоятельств, мы будем принимать на реабилитацию переболевших», — сказал Борис Рахаев.

Заместитель министра экономического развития КБР Хусен Тимижев проинформировал о реализации национальных проектов.

«Все они остаются в силе. Финансирование, заявленное в рамках данных соглашений, оно не меняется. Средства, предусмотренные на софинансирование из республиканского и муниципальных бюджетов, они не сокращались. Реализация нацпроектов идет в плановом режиме», — подчеркнул Тимижев.

На встрече заверили: меры социальной поддержки граждан, принятые на федеральном уровне, в Кабардино-Балкарии продолжат планомерно реализовывать. Все задачи, поставленные на уровне республики, выполняться будут неукоснительно.