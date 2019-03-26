Все кабардинские сказки теперь можно найти в одной книге… — 2019.03.26 14:33

В свет вышел 26-ой том серии «Кавказ». Это- наиболее полное издание адыгских небылиц и басен на русском языке.

Книга вышла в издательстве Марии и Виктора Котляровых. Открыв ее, читатель сможет совершить увлекательное путешествие в мир сказок. Произведения собраны из многочисленных фольклорных, архивных источников. БОльшая их часть сохранилась благодаря кропотливой работе известного фольклориста Евгения Баранова, жившего на рубеже 19-20-го веков.

Книга вышла тиражом всего 300 экземпляров. И, по словам издателя, будет интересна не только фольклористам, которые изучают сказки с научной точки зрения, но и простым читателям.