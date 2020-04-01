Временные свидетельства, подтверждающие оформление медицинского полиса, будут действительны до 31 декабря 2020 г.

Об этом сообщили в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования.

Раньше срок действия таких свидетельств составлял 45 рабочих дней с момента выдачи. Теперь граждане, которые не успели оформить полис ОМС, смогут получать медицинскую помощь при предъявлении временного свидетельства до конца текущего года. При рождении ребёнка родителям необходимо лично обратиться в страховую компанию для получения временного свидетельства, пояснили Территориальном фонда ОМС КБР

Если в больницах и поликлиниках возникнут вопросы с получением бесплатной медицинской помощи по временному свидетельству вместо полиса ОМС, следует позвонить в свою страховую компанию и сообщить об этом. Номера контактных центров:

Филиал компании «Капитал Медицинское страхование» в КБР:

8-800-100-81-02

(8662) 22-91-81

Филиал компании «РЕСО-Мед» в КБР:

8-800-200-92-04

Консультацию можно также получить, позвонив на горячую линию Территориального фонда ОМС по телефону — 8-800-555-30-40