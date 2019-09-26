Временно исполняющий обязанности главы республики Казбек Коков провел заседание Антинаркотической комиссии КБР. — 2019.09.26

Рассмотрена эффективность принимаемых в республике мер по выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, вопросы социальной адаптации лиц из группы риска, а также состоящих на наркологическом учете. Открывая заседание, Казбек Коков отметил, что проблема наркомании остается в числе наиболее острых для региона. По информации МВД по КБР, в отдельных районах республики зафиксировано увеличение распространения так называемых «тяжелых наркотиков», а также изъятия в крупном и особо крупном размерах наркотиков растительного происхождения. «Складывающаяся ситуация требует от всех нас активизации усилий. Нужно внедрять новые, а главное — результативные методы профилактики в борьбе с наркоманией, повысить качество мер предупредительного характера, эффективность всей системы обеспечения антинаркотической безопасности. И в этой работе недопустим формализм»,- подчеркнул врио Главы КБР. Отдельной темой обсуждения стала выработка единых механизмов пресечения фактов безрецептурной продажи сильнодействующих и психотропных лекарственных препаратов, привлечения руководителей аптечных учреждений к ответственности за их незаконное распространение.