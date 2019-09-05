Временно исполняющий обязанности Главы КБР Казбек Коков с рабочей поездкой посетил Баксанский район. — 2019.09.05

В Кишпеке жители села обратили внимание руководителя региона на центральную улицу, не отвечающую установленным нормативам. Повреждения асфальтового покрытия повышают аварийность данного участка трассы. Казбек Коков поручил Министерству строительства и дорожного хозяйства КБР спланировать и реализовать работы по проведению капремонта дороги. По линии федеральной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Кишпеке планируется строительство еще одного социально значимого учреждения — физкультурно-оздоровительного комплекса на 200 мест. В настоящее время под объект отведен земельный участок, разрабатывается необходимая проектно-сметная документация. В этот же день Казбек Коков встретился с сельхозтоваропроизводителями Баксаненка и сотрудниками тепличного комплекса по выращиванию клубники в открытом и закрытом грунте. В уборочный сезон рабочими местами здесь обеспечены около тысячи местных жителей. Как пояснили аграрии, уникальность теплицы заключается в применении самых современных технологий и полном отсутствии химикатов. В ходе поездки Казбек Коков проинспектировал состояние домов культуры в селениях Кишпек, Баксаненок, Заюково и Исламей. Досуговые центры нуждаются в реконструкции. Частично разрушены фасады, подлежат замене полы, двери, системы отопления, электро- и водоснабжения, сценическое оборудование. Руководителем республики поставлена задача включить объекты в план мероприятий региональной составляющей нацпроекта «Культура».