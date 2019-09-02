Временно исполняющий обязанности Главы КБР Казбек Коков поздравил жителей республики – школьников, студентов, педагогов и родителей – с Днем знаний и началом нового учебного года — 2019.09.02

Этот замечательный праздник, говорится в поздравлении, дорог всем, потому что жизненный путь каждого во многом определяется школьными и студенческими годами. Для первоклашек это первый шаг в яркую, интересную и насыщенную школьную жизнь. Для учащихся и студентов – продолжение учёбы, встреча с друзьями и любимыми учителями. Впереди новый учебный год — время открытий, возможностей и надежд. Руководитель региона пожелал детям и молодежи незабываемых впечатлений от путешествия в увлекательный мир знаний и радости творческих свершений, а педагогам и родителям – успехов, терпения и мудрости.

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Радио КБР 18.00 kab – 2019.09.02

— Бэхъсэн куейр гъэ еджэгъуэщ1эм хуэхьэзырщ

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Радио КБР 18.00 bal – 2019.09.02

— Казбек Коков билимни кюню бла алгъышлагъанды

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Радио КБР 18.00 rus – 2019.09.02

— В России начинается новый учебный год

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