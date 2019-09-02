Временно исполняющий обязанности Главы КБР Казбек Коков поздравил жителей республики – школьников, студентов, педагогов и родителей – с Днем знаний и началом нового учебного года — 2019.09.02

Этот замечательный праздник, говорится в поздравлении, дорог всем, потому что жизненный путь каждого во многом определяется школьными и студенческими годами. Для первоклашек это первый шаг в яркую, интересную и насыщенную школьную жизнь. Для учащихся и студентов – продолжение учёбы, встреча с друзьями и любимыми учителями. Впереди новый учебный год — время открытий, возможностей и надежд. Руководитель региона пожелал детям и молодежи незабываемых впечатлений от путешествия в увлекательный мир знаний и радости творческих свершений, а педагогам и родителям – успехов, терпения и мудрости.