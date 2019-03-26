Временно исполняющий обязанности Главы КБР Казбек Коков и Первый Вице-президент Русского географического общества, Герой Советского Союза, Герой России Артур Чилингаров подписали Соглашение о сотрудничестве. — 2019.03.26

Документ направлен на реализацию программ в области географии, внедрение в практику последних достижений науки в сфере охраны окружающей среды и сохранения природного наследия, развитие познавательного туризма, формирование экологического сознания, популяризацию географических знаний. В ходе встречи Казбек Коков принял предложение возглавить Попечительский совет отделения РГО в Кабардино-Балкарии.

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Радио КБР 15.00 kab — 2019.03.26

— Афияным пэщ1эт къэрал комитетым и зэ1ущ1э нобэ щы1ащ.

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Радио КБР 15.00 bal — 2019.03.26

— Казбек КОКОВ наркотиклеге къажау къырал комитетни жыйылыууна къатышханды

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Радио КБР 15.00 rus — 2019.03.26

— Казбек Коков принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета.

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