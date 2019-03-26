Временно исполняющий обязанности Главы КБР Казбек Коков, находясь с рабочей поездкой в Москве, встретился с генеральным директором информационного агентства ТАСС Сергеем Михайловым. — 2019.03.26

В ходе разговора обсуждены вопросы формирования актуальной информационной повестки на Северном Кавказе, информационного сопровождения важнейших событий экономической, политической, общественной, культурной, спортивной жизни региона, в том числе в рамках подготовки к 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики. «Экономический, туристический и культурный потенциал КБР очень высок. ТАСС и портал «Это Кавказ» будут способствовать широкому информационному освещению важных, знаковых проектов для республики, рассказывать читателю в нашей стране и за рубежом о её рекреационных возможностях, социально-экономических достижениях, культурных ценностях и людях их создающих»,- подчеркнул Сергей Михайлов. Казбек Коков отметил, что проекты ТАСС традиционно получают высокую оценку читателей в Кабардино-Балкарии, поблагодарил руководство и журналистов одного из ведущих информационных ресурсов страны за открытость и повышенное внимание к региональной повестке.