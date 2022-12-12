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Врачи в 2023 году продолжат получать выплаты за выявление онкозаболеваний у пациентов

Врачи в 2023 году продолжат получать выплаты за выявление онкозаболеваний у пациентов

12.12.2022 | 12:17
Правительство распределит между регионами почти 54 млн рублей на доплаты медикам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Кабардино-Балкария получит на эти цели около 130 тысяч рублей. Подобные выплаты врачи и медперсонал получают с 2020-го за помощь в диагностике онколозаболевания на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение значительно выше. Медицинская организация получает дополнительное финансирование из фонда ОМС за каждый подтвержденный диагноз заболевания, выявленного в ходе диспансеризации или профосмотра, а затем выплачивает деньги сотрудникам.   https://t.me/vestikbr  
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