Врачи в 2023 году продолжат получать выплаты за выявление онкозаболеваний у пациентов

Правительство распределит между регионами почти 54 млн рублей на доплаты медикам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Кабардино-Балкария получит на эти цели около 130 тысяч рублей.
Подобные выплаты врачи и медперсонал получают с 2020-го за помощь в диагностике онколозаболевания на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение значительно выше.
Медицинская организация получает дополнительное финансирование из фонда ОМС за каждый подтвержденный диагноз заболевания, выявленного в ходе диспансеризации или профосмотра, а затем выплачивает деньги сотрудникам.
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