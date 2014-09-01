Врачи Терской районной больницы осваивают новое оборудование





Врачи Терской районной больницы осваивают новое оборудовании. Оно поступило в лечебное учреждение по разным программам. Медики теперь смогут более тщательно проводить обследования, а пациентам для подтверждения диагноза не потребуется выезжать за пределы района. Медики отмечают: такая техника позволяет проводить все процедуры и вмешательства на более высоком профессиональном уровне. К тому же медицинская помощь становится менее травматичной для пациентов. Часть техники получили по проекту оснащения антиковидных госпиталей. Медучреждения в небольших населенных пунктах продолжают комплектовать новым оборудованием. В активной фазе сейчас – программа модернизации первичного звена здравоохранения, которую запустили в нынешнем году.