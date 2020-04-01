Врачи терской райбольницы получили от благотворителей 87 защитных костюмов

Центральной районной больнице Терека передали средства индивидуальной защиты для медиков, сообщает Минздрав Кабардино-Балкарии.

В лечебное учреждение привезли 87 комплектов спецодежды многоразового использования. Пошивом изделий на безвозмездной основе занимались на одном из местных текстильных предприятий, а средства на приобретение сырья перечислили благотворители. Основная цель акции – помочь системе здравоохранения и обеспечить максимальную защиту медицинских работников в условиях пандемии, говорится в сообщении.