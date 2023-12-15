Врачи республиканского кардиодиспансера провели необычную операцию

15.12.2023 | 10:43
Такие вмешательства в кардиоцентре раньше уже проводили. Теперь решили поставить их  на поток... Жителю Баксана Алексею Павленко 60 лет. У него ишемическая болезнь сердца. Несколько лет назад ему  вводили стенты. Во время очередного обследования решили установить дополнительные. Чтобы провести операцию, и понадобилась тщательная диагностика: к рентгеновскому исследованию артерий сердца добавили еще и   внутрисосудистый ультразвук. Это дает возможность правильно подобрать размер стента и в дальнейшем избежать проблем.
