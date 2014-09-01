Врачи КБР рассказали о возможных побочных эффектах вакцинации





Вакцинация от ковид-19 проходит в два этапа с промежутком в 21 день. Но бывает, что за эти три недели пациент заболевает ОРВИ или же у человека обостряется что-то хроническое. Врачи утверждают: это не повод паниковать. Правда, такое состояние может повлиять на промежуток между уколами. Если это ОРВИ легкого течения, то врачи дожидаются нормализации температуры и сразу вводят компонент, если же это хроническое заболевание в стадии обострения, ждут достижения ремиссии, в течение 2-4 недель повторное введение компонента не рекомендуется, сообщила врач-терапевт поликлиники №3 г.Нальчика Камилла Кешева. Тошнота, головные боли, слабость, незначительное повышение температуры. Медики допускают такую реакцию организма на вакцину от коронавируса. Сдвигать сроки второго этапа иммунизации можно только после консультации с лечащим врачом, и желательно не затягивать с введением второго компонента. Если же между двумя этапами вакцинации человек заболел коронавирусом, то вводить второй компонент уже не нужно: антитела выработаются сами после выздоровления, отмечают врачи.