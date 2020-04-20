Врачей КБР обучают экстренной медицинской помощи больным COVID-19

В Кабардино-Балкарии по указу Минздрава для врачей различных специальностей организованы курсы по реанимационным мероприятиям. Проводятся они в ускоренном порядке на базе симуляционного центра медфака КБГУ.

За неделю курс прошли больше ста врачей и медсестер городских и районных больниц республики, в основном — инфекционисты. На очереди еще около 300 человек, в том числе средний медперсонал и узкие специалисты. В обычной практике большинство из них крайне редко сталкивается с необходимостью реанимационных мероприятий, однако в период атаки коронавируса навыки экстренной медпомощи могут потребоваться в любой момент.

В лекциях для медперсонала специалисты опираются на данные Федерации анестезиологов и реаниматологов России и рекомендации китайских коллег. Большая часть занятий посвящена помощи в условиях острой дыхательной недостаточности, а также сердечно-легочной реанимации. Врачей учат, как правильно использовать кислородную маску, в каких случаях подключать пациента к аппарату ИВЛ и как не заразиться самому.