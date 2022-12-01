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Врачи Кабардино-Балкарии призывают население к вакцинации

Врачи Кабардино-Балкарии призывают население к вакцинации

01.12.2022 | 16:26
Раньше обычного в этом сезоне активизировались острые респираторные инфекции и вирусы, констатируют медики. Высокая температура, общая слабость, кашель и другие симптомы специалисты наблюдают уже с ноября. Обычно пик распространения ОРВИ в Кабардино-Балкарии приходится на конец января – начало февраля. В этом сезоне активизацию вирусов, поражающих дыхательные пути, специалисты наблюдают уже с середины ноября. По их данным в числе заболевших сейчас в основном дети разного возраста. У зараженных могут наблюдаться высокая температура и общая слабость, не исключены кишечные расстройства. Подобные признаки характеризуют и грипп. Однако такой диагноз требует лабораторного подтверждения, отмечают врачи. Защититься от заражения и его последствий помогут профилактические меры, основная из которых – вакцинация, говорят врачи. На сегодня в республике есть два вида вакцин от гриппа – “Ультрикс” и “Совигрипп”. Одновременно с такой прививкой можно пройти иммунизацию и против коронавируса. Иммунный ответ организма на прививку наступает через 21 день, потому в этот период необходима повышенная защита. Рекомендуют носить маски, чаще мыть руки и проветривать помещения и по возможности избегать большого скопления людей.   https://t.me/vestikbr
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