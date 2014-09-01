Врачи Кабардино-Балкарии изучают опыт турецких коллег в борьбе с коронавирусом





Врачи Кабардино-Балкарии изучают опыт турецких коллег в борьбе с коронавирусом. Сейчас они работают в городе Бурса, где развернуты два крупных антиковидных госпиталя. Руководитель республиканского «Центра СПИД», главный специалист Минздрава России на Северном Кавказе по инфекционным болезням Марина Иванова рассказала по телефону: первое, что обращает на себя внимание, – все жители турецкого города, начиная с пяти лет, носят маски как на улице, так и в помещениях. Второе – это отношение к вакцинации. Есть план проведения вакцинации и сейчас в группу вакцинируемых входят жители Турции в возрасте 25-18 лет. Все остальные уже вакцинированы. Кроме того, сейчас, так же, как и в России, ждут методических рекомендаций по ревакцинации. Потому что есть уже большой пул жителей, которые вакцинировались 6 месяцев назад и соответственно сейчас будут решать, какие вакцины будут использоваться для ревакцинации. По словам Марины Ивановой, турецкие методики лечения пациентов с коронавирусом сходны с российскими. При этом уровень смертности в соседней стране примерно в два раза ниже. Объясняют это строгим соблюдением санитарных правил и массовой вакцинацией.