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Врачи из Москвы проконсультировали больше 200 детей Кабардино-Балкарии

Врачи из Москвы проконсультировали больше 200 детей Кабардино-Балкарии

21.12.2022 | 16:22
Кабардино-Балкария продолжает участвовать во всероссийском проекте “Медицина вместе”. Его воплощают в жизнь при активном участии благотворительного фонда “Дорога жизни”. В рамках проекта в республике побывали московские врачи – шесть специалистов разного профиля, умеющие работать с тяжелыми детскими патологиями. Они осмотрели больше 200 маленьких пациентов из городов и районов и дали рекомендации. Тем, кому необходимо расширенное обследование, посоветовали, как его пройти – в Кабардино-Балкарии или в столице. Благотворительный фонд готов в этом содействовать. Руководитель медицинского направления “Дороги жизни” Наталья Гортаева рассказала, что главная задача проекта “Медицина вместе” - дать комплексные рекомендации детям, оставшимся без попечения родителей, и юным пациентам отделений паллиативной помощи.   https://t.me/vestikbr  
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