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Врачи из Кабардино-Балкарии помогли появиться на свет ребенку в Херсонской области

Врачи из Кабардино-Балкарии помогли появиться на свет ребенку в Херсонской области

10.10.2022 | 15:31
Подробности сообщил телеканал RT Arabic. Журналисты подготовили сюжет о женщине и ее дочери, которая родилась вскоре после образования в России четырех новых субъектов. Ребенок появился на свет в роддоме города Скадовска. Девочка стала первой россиянкой, официально получившей свидетельство о рождении от представителей новой администрации Херсонской области. Счастливые папа и мама решили назвать ее Александрой. Напомню, что сегодня жители Кабардино-Балкарии активно участвуют в процессе восстановления новых территорий, в том числе системы здравоохранения.   https://t.me/vestikbr
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