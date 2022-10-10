Подробности сообщил телеканал RT Arabic. Журналисты подготовили сюжет о женщине и ее дочери, которая родилась вскоре после образования в России четырех новых субъектов.
Ребенок появился на свет в роддоме города Скадовска. Девочка стала первой россиянкой, официально получившей свидетельство о рождении от представителей новой администрации Херсонской области.
Счастливые папа и мама решили назвать ее Александрой. Напомню, что сегодня жители Кабардино-Балкарии активно участвуют в процессе восстановления новых территорий, в том числе системы здравоохранения.
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