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Врачи Центра медицины катастроф КБР помогают на передовой в зоне СВО

Врачи Центра медицины катастроф КБР помогают на передовой в зоне СВО

18.01.2024 | 15:47
Сотрудники республиканского Центра медицины катастроф одними из первых среди российских медиков отправились в зону проведения спецоперации – чтобы спасать жизни раненным бойцам. Говорят, к такому решению побудило чувство патриотизма. За руль реанимобиля Артур Назранов уже не садится. Механик гаража отвечает за состояние автопарка Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи (кстати, трудится здесь с 2010-го). В зону СВО вместе с бригадой врачей поехал именно в качестве водителя – в августе 22-го. Рассказывает: в Донецке тяжело раненных с передовой перевозили в госпитали. Бригаду Центра медицины катастроф командировали в интернациональный батальон «Пятнашка». Артур добавляет: врачи из Кабардино-Балкарии одними из первых среди российских медиков приехали в зону СВО. Поначалу им помогал сопровождающий – знакомил с местностью. После уже передвигались сами. Анестезиолог-реаниматолог Астемир Муссаев трижды ездил в зону СВО. Говорит, это не передовая, но снаряды периодически пролетают над головой. Самая первая командировка пришлась на осень 22-го – в Херсонскую область. Пациенты – в основном местные жители, но, бывает, привозят и раненых. В Центре медицины катастроф Астемир Муссаев с 2011-го. Начинал медбратом, еще будучи студентом медицинского факультета КБГУ. Когда пришло время выбирать специализацию, без колебаний решил: анестезиология-реаниматология. За высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях указом президента России Астемир Муссаев удостоен медали Луки Крымского. Артур Назранов – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Награды перед самым Новым Годом вручил Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Всего же ордена и медали тогда получили восемь сотрудников Центра медицины катастроф.   https://t.me/vestikbr
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