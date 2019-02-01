Врачи Центра сердечнососудистой хирургии имени Бакулева сегодня консультировали больных Кабардино-Балкарии — 2019.02.06





Прием пациентов вели в актовом зале консультативной поликлиники республиканского Кардиоцентра. Аневризма, врожденные пороки, стенозы… За помощью к столичным кардиохирургам обращаются жители со всех районов республики. Только в первые часы здесь собралось уже около сотни больных. Сотрудничество центра сердечно -сосудистой хирургии имени Бакулева с республиканским Минздравом продолжается уже третий год. Нынешняя консультация, по словам врачей, продлиться три дня.