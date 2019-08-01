Впервые пенсионеры, вышедшие на заслуженный отдых, получили выплаты по новому законодательству, сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда России по КБР — 2019.08.08

В соответствии с законом началось постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и государственному обеспечению. В этом году люди, которые должны были уйти на пенсию по возрасту, выйдут на полгода позже. Женщины- в 55 с половиной, мужчины- в 60 с половиной лет. Это те периоды, в течение которых в пенсионный фонд отчислялись страховые взносы или получения пособия по листку временной нетрудоспособности. Досрочно пенсия может быть назначена многодетным женщинам с тремя и четырьмя детьми. За каждого ребенка раньше на один год. Если детей трое, в- 57 лет, если четверо – в 56.