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Возбуждено уголовное дело в отношении жителя КБР, причастного к дискредитации ВС России

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя КБР, причастного к дискредитации ВС России

25.07.2023 | 09:49
В рамках реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию экстремизму сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике во взаимодействии с Центром «Э» ГУ МВД России по СКФО пресечена преступная деятельность 32-летнего жителя республики, причастного к публичным действиям, направленным на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации. По имеющимся данным, указанный гражданин ранее был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, однако, в мае 2023 года повторно распространил в одной из социальных сетей информационные материалы, содержащие высказывания, направленные на дискредитацию ВС России. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 5 лет.
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