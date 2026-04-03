Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Кабардино-Балкарии, причастного к финансированию терроризма

Сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике пресечена противоправная деятельность 38-летнего местного жителя, причастного к финансированию терроризма. По имеющимся данным, подозреваемый осуществлял сбор денежных средств и в дальнейшем перечислял их на расчетные счета членов международных террористических структур, скрывающихся от правоохранительных органов за пределами Российской Федерации. СУ СК России по КБР возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – пожизненное лишение свободы.
