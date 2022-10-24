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Воспитанники Музыкального кадетского корпуса СКГИИ приняли присягу

Воспитанники Музыкального кадетского корпуса СКГИИ приняли присягу

24.10.2022 | 16:00
В актовом зале колледжа культуры и искусств многолюдно. Одновременно в церемонии принятия присяги участвуют больше двух десятков кадетов. Под звуки духового оркестра в зал входят будущие офицеры. Также вносят знамя кадетов. Через несколько мгновений они произнесут торжественную клятву. Звучит команда, и ребята по очереди обещают с достоинством нести звание кадета, дорожить честью класса и верно служить Отечеству. На церемонию пригласили людей, которые, благодаря своему жизненному пути, служат примером для нового поколения. Наказ от старших: учиться на отлично и достигать все новых высот в своем развитии. Много было поздравлений и пожеланий в адрес кадетов, которые с этого дня начали создавать свою историю. Теперь перед кадетами стоят серьезные задачи, и это часть их более взрослой жизни.   https://t.me/vestikbr
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