Воспитанники Музыкального кадетского корпуса СКГИИ приняли присягу

В актовом зале колледжа культуры и искусств многолюдно. Одновременно в церемонии принятия присяги участвуют больше двух десятков кадетов. Под звуки духового оркестра в зал входят будущие офицеры. Также вносят знамя кадетов. Через несколько мгновений они произнесут торжественную клятву.
Звучит команда, и ребята по очереди обещают с достоинством нести звание кадета, дорожить честью класса и верно служить Отечеству. На церемонию пригласили людей, которые, благодаря своему жизненному пути, служат примером для нового поколения. Наказ от старших: учиться на отлично и достигать все новых высот в своем развитии.
Много было поздравлений и пожеланий в адрес кадетов, которые с этого дня начали создавать свою историю. Теперь перед кадетами стоят серьезные задачи, и это часть их более взрослой жизни.
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