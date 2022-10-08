Воспитанники детских садов Нальчика подготовили рисунки для российских военных

Воспитанники детских дошкольных учреждений № 4 и 14 Нальчика приняли активное участие в благотворительной акции коммунистов Кабардино-Балкарии и активисток женского движения республики «Надежда России», сообщает РИА «Кабардино-Балкария». Вместе со своими воспитателями маленькие граждане столицы Кабардино-Балкарии подготовили более ста трогательных рисунков, которые были вложены в индивидуальные комплекты теплых вещей, куда входят шерстяные носки, теплые пояса и балаклавы. Скоро этот гуманитарный груз будет отправлен по назначению, военнослужащим российских вооруженных сил, выполняющих свой воинский долг на Украине в борьбе против фашизма и нацизма.