home
Главная
>
Новости
>
Воспитанники детских садов Нальчика подготовили рисунки для российских военных

Воспитанники детских садов Нальчика подготовили рисунки для российских военных

08.10.2022 | 12:39
Воспитанники детских дошкольных учреждений № 4 и 14 Нальчика приняли активное участие в благотворительной акции коммунистов Кабардино-Балкарии и активисток женского движения республики «Надежда России», сообщает РИА «Кабардино-Балкария». Вместе со своими воспитателями маленькие граждане столицы Кабардино-Балкарии подготовили более ста трогательных рисунков, которые были вложены в индивидуальные комплекты теплых вещей, куда входят шерстяные носки, теплые пояса и балаклавы. Скоро этот гуманитарный груз будет отправлен по назначению, военнослужащим российских вооруженных сил, выполняющих свой воинский долг на Украине в борьбе против фашизма и нацизма.  
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных