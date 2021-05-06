Воспитанники 41-й прогимназии Нальчика подготовили концерт в честь Дня Победы





Концерт в честь Дня Победы подготовили самые маленькие. С песнями и танцами выступили воспитанники 41-й прогимназии Нальчика. Юные горожане также читали патриотические стихи и рассказывали о своих дедах и прадедах, которые самоотверженно сражались с захватчиками. Концерт – это часть проекта «С чего начинается Родина», который в прогимназии запустили в 2020-м. Он включает литературные конкурсы, музыкальные и театральные постановки. А во дворе прогимназии в рамках проекта высадили березовую аллею в память о защитниках Отечества.