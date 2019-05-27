Воспитанник нальчикского «Спартака» Резуан Мирзов включен в итоговый состав российской сборной. — 2019.05.27

Напомню, сейчас он выступает за тульский «Арсенал». И только в этом сезоне успел забить семь мячей. В руководстве клуба отмечают: в том, что команда впервые вышла в Лигу Европы есть и заслуга Мирзова. Включение спортсмена в состав национальной сборной России по футболу считают заслуженным и логичным. К слову, интерес к нашему земляку также проявляют московские клубы «Спартак», «Локомотив» и «Динамо».