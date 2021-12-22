«Воспитание глазами детей» - так назвали встречу, которую депутаты парламента провели в «Солнечном городе» со школьниками

Руководитель профильного комитета Нина Емузова напомнила учащимся Лицея для одаренных детей, как создавали Детскую академию творчества – было это больше шести лет назад, а также о том, какие надежды возлагают на тех, кто здесь учится. Такую форму общения назвали «Декабрьские встречи». На них учащимся «Солнечного города» предложили рассказать, каким, по их мнению, должно быть воспитание детей в школах – сегодня и в ближайшие годы. Среди предложений – ввести уроки этикета, курсы психологии и в целом повышать культурную грамотность. Идеи молодых людей парламентарии обобщат и направят в заинтересованные организации.